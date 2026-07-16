Надпись в древнем комплексе Ксультун помогла установить имя астронома майя

В Гватемале впервые установили имя астронома эпохи классических майяАрхеологи расшифровали математическую формулу, высеченную на стенах комплекса Ксультун в Гватемале, и впервые смогли установить имя астронома эпохи классических майя.
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