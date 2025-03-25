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Закон, порядок, государство

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Боевая работа штурмовых групп 57-го мотострелкового полка Южной группировки войск

Боевая работа штурмовых групп 57-го мотострелкового полка Южной группировки войск

Бой за второй опорный пункт завершился захватом в плен четырех ВСУшников, которые сдались в плен, после того как у них закончились боеприпасы.

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