@ Юрий Смитюк/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине.
Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО
Комментарии
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Natalija Osminina
Какие американские гробы, какая Европа???Меньше слушайте Соловьева и Вашингтонских ястребов. Денег нет снарядов нет, людей нет. Ни в ЕС, ни в США. В предвыборной борьбе республиканцев с демократами для республиканцев важнее закопать Байдена, и для этого им надо повесить на него проигрыш Украины. К тому же Европу уже поделили на зоны влияния. Не воевать они хотят, а хоть как-то вылезти из экономической ямы. Что США, что Великобритания, которую, кстати, поддерживает Трамп. Как только решится вопрос с Байденым, а он может решиться и задолго до даты выборов- импичментом,(за его импичмент сегодня проголосовали республиканцы-не прошло и 4 года))), или он заболеет и умрет, или его признают недееспособным и пр. республиканцы понемногу будут брать бразды в свои руки и направлять взгляд США на Китай.
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8 час.
Natalija Osminina
Прошли те времена- Китаю не отсидеться. Он разжирел и скатился с вершины горы (с которой он смотрел как внизу дерутся два тигра- США и СССР) в долину. И сам стал тигром, с которым хочет сразиться США. И теперь уже Россия оказалась на скале, и теперь уже она посмотрит, чем закончится схватка. Будет оттуда кидаться камнями в тигра Шер Хана США,
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8 час.
ВД
Вовладар Даров
Китай, как и Америка в свое время,смотрит на чью сторону будет перевес! Хитрожопые, в последний момент появится на общей арене и крикнет Алле оп!
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35 мин.
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