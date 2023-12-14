Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Говорят, если человек идиот, то это надолго. То же самое касается финляндии и не только,  но уже как страны. Зачем он...Финны решили снов...
  • Вовладар Даров
    Детский лепет цыган, их обманула Америка!))) Смешно слушать!!!«Наше решение по ...
  • Вовладар Даров
    А чего так вдруг прибздела великая и сильная Америка? Дальше будет все у границ Пиндостана! Аналогичный ответ России,..."Это не учения - ...

Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО

Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО

@ Юрий Смитюк/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Какие американские гробы, какая Европа???Меньше слушайте Соловьева и Вашингтонских ястребов. Денег нет снарядов нет, людей нет. Ни в ЕС, ни в США.  В предвыборной борьбе республиканцев с демократами для республиканцев важнее закопать  Байдена,  и для этого им надо повесить на него проигрыш  Украины. К тому же Европу уже поделили на зоны влияния. Не воевать они хотят, а хоть как-то вылезти из экономической ямы. Что США, что Великобритания, которую, кстати, поддерживает Трамп. Как только решится вопрос с Байденым, а он может решиться и задолго до даты выборов- импичментом,(за его импичмент сегодня проголосовали республиканцы-не прошло и 4 года))), или он заболеет и умрет, или его признают недееспособным и пр.  республиканцы понемногу будут брать бразды в свои руки и направлять взгляд США на Китай.
Ответить
8 час.
Natalija Osminina
Прошли те времена- Китаю не отсидеться. Он разжирел и скатился с вершины горы (с которой он смотрел как внизу дерутся два тигра- США и СССР) в долину. И сам стал тигром, с которым хочет сразиться США. И теперь уже  Россия оказалась на скале, и теперь уже она посмотрит,  чем закончится схватка. Будет оттуда  кидаться камнями в тигра Шер Хана США,
Ответить
8 час.
ВД
Вовладар Даров
Китай, как и Америка в свое время,смотрит на чью сторону будет перевес! Хитрожопые, в последний момент появится на общей арене и крикнет Алле оп!
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх