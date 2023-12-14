Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО

Natalija Osminina

Какие американские гробы, какая Европа???Меньше слушайте Соловьева и Вашингтонских ястребов. Денег нет снарядов нет, людей нет. Ни в ЕС, ни в США. В предвыборной борьбе республиканцев с демократами для республиканцев важнее закопать Байдена, и для этого им надо повесить на него проигрыш Украины. К тому же Европу уже поделили на зоны влияния. Не воевать они хотят, а хоть как-то вылезти из экономической ямы. Что США, что Великобритания, которую, кстати, поддерживает Трамп. Как только решится вопрос с Байденым, а он может решиться и задолго до даты выборов- импичментом,(за его импичмент сегодня проголосовали республиканцы-не прошло и 4 года))), или он заболеет и умрет, или его признают недееспособным и пр. республиканцы понемногу будут брать бразды в свои руки и направлять взгляд США на Китай.