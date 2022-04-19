Самсонова впервые выиграла матч WTA с двумя баранками

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге турнира в Штутгарте разгромила Клое Паке – 6:0, 6:0. Самсонова впервые в карьере выиграла матч уровня WTA с двумя баранками.
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