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Самсонова впервые выиграла матч WTA с двумя баранками

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге турнира в Штутгарте разгромила Клое Паке – 6:0, 6:0. Самсонова впервые в карьере выиграла матч уровня WTA с двумя баранками.

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