Фурсенко заявил об остроте вопроса достоверности научных результатов

Проблему отличения достоверных научных результатов от недостоверных в современном информационном обществе отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко 4 ноября на международном симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия».
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