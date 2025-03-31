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Полезные советы

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Как безопасно поделится с ребенком чувствами

Как безопасно поделится с ребенком чувствами

Как можно делиться чувствами с ребенком, при этом не перегрузив его ответственностью за контейнирование родительских переживаний? Как можно делиться чувствами с ребенком, при этом не перегрузив его ответственностью за контейнирование родительских переживаний? Я убеждена, что с ребенком можно и нужно делиться чувствами, потому что родитель – живой, несовершенный, и может переживать и сомнения, и волнения, и прочие чувства.

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