Как безопасно поделится с ребенком чувствами

Как можно делиться чувствами с ребенком, при этом не перегрузив его ответственностью за контейнирование родительских переживаний? Как можно делиться чувствами с ребенком, при этом не перегрузив его ответственностью за контейнирование родительских переживаний? Я убеждена, что с ребенком можно и нужно делиться чувствами, потому что родитель – живой, несовершенный, и может переживать и сомнения, и волнения, и прочие чувства.