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Red Bull Racing стала чемпионом командного зачета Формулы 1 2023 года

Red Bull Racing стала чемпионом командного зачета Формулы 1 2023 года

Red Bull Racing стала чемпионом командного зачета Формулы 1 2023 годаGetty Images / Red Bull Content PoolОдержав победу вместе с Максом Ферстаппеном на этапе Формулы 1 в Японии, команда Red Bull Racing досрочно завоевала Кубок конструкторов.

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