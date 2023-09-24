Red Bull Racing стала чемпионом командного зачета Формулы 1 2023 года

Red Bull Racing стала чемпионом командного зачета Формулы 1 2023 годаGetty Images / Red Bull Content PoolОдержав победу вместе с Максом Ферстаппеном на этапе Формулы 1 в Японии, команда Red Bull Racing досрочно завоевала Кубок конструкторов.
Red Bull Racing стала чемпионом командного зачета Формулы 1 2023 годаGetty Images / Red Bull Content PoolОдержав победу вместе с Максом Ферстаппеном на этапе Формулы 1 в Японии, команда Red Bull Racing досрочно завоевала Кубок конструкторов.
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