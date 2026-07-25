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Соцсети: стрела крана, накренившегося после шторма в Барнауле, упала. Фото

Соцсети: стрела крана, накренившегося после шторма в Барнауле, упала. Фото

Стрела крана, накренившегося после шторма в Барнауле, упала. Об этом сообщают подписчики Barnaul 22. По словам свидетельницы, конструкция обрушилась на арматуры на стройплощадке, а жильцам расположенных рядом домов "повезло".

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