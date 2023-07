Инсайдер раскрывает детали сюжета Silent Hill: The Short Message, финал 3 сезона «Ведьмака» обещает пожар всему миру, русская озвучка A Plague Tale: Requiem прибывает уже в июле, Persona 3 Reload упрощает дружбу и романы, Friday the 13th: The Game раздаёт плюшки в честь закрытия, арсенал Jagged Alliance 3 показывается в тематическом ролике.