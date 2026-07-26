«Вызов на ковер»: на Украине объяснили, зачем Зеленский летит на похороны Грэма*

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля может посетить США, где планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ).
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