Глава МИД Венгрии Сийярто: при Трампе подход ЕС к конфликту на Украине изменится

Членам ЕС придется изменить подход к украинскому конфликту после победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявил в интервью HirTV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии