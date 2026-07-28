Думали, что умнее русских? Не прокатило! Россельхознадзор "накрыл" интересный канал контрабанды из Армении

Россельхознадзор пресёк попытку ввезти в Россию крупную партию армянских роз.18 июня в Смоленской области таможенники задержали грузовик, следовавший из Минской области в Москву под управлением гражданина Белоруссии.
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