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Царьград

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Думали, что умнее русских? Не прокатило! Россельхознадзор "накрыл" интересный канал контрабанды из Армении

Думали, что умнее русских? Не прокатило! Россельхознадзор "накрыл" интересный канал контрабанды из Армении

Россельхознадзор пресёк попытку ввезти в Россию крупную партию армянских роз.18 июня в Смоленской области таможенники задержали грузовик, следовавший из Минской области в Москву под управлением гражданина Белоруссии.

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Комментарии
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ШКИПЕР
ЕС призывает Армению сократить сотрудничество с Россией , вот пусть и везут свои розы в Брюссель.
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