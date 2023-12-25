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Мантуров: российская автомобильная промышленность получила второй шанс

Мантуров: российская автомобильная промышленность получила второй шанс

Российский автопром получил «второй шанс», которым точно воспользуется. Отечественная автомобильная отрасль наладит сотрудничество с восточными партнерами и создаст новые производства.

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Комментарии
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александр деев
Какой бред этот Мантуров несёт! Гнать его сраной метлой от автопрома! Где отечественные автомобили? Просрали всё,что только можно было просрать за эти тридцать лет,что нет СССР! Иностранные производители ушли и вмиг машины подорожали в несколько раз.Где ВАЗ? Где Газ? Куда дели свои автомобили? Каждый год выпускают инженеров,дизайнеров механиков,но где свой хороший автомобиль? Сука этих министров автотранспорта расстрелять и то мало будет за их деятельность.Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Почему нет производства своего автомобиля, хорошего,конкурентно способного, чтобы не стыдно было за сам автомобиль и можно было им гордиться и ездить.Достали прихлебатели всего заграничного, когда будем делать своё и гордиться тем ,что сделано у нас а не заграницей?
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