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Царьград

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Минобороны России требует 115 млн рублей от компании «Ангстрем»

Минобороны России требует 115 млн рублей от компании «Ангстрем»

Министерство обороны России подало иск на 115 миллионов рублей к компании «Ангстрем», занимающейся программным обеспечением военного назначения.

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