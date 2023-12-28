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Журналистка Ксения Собчак выразила поддержку Ивлеевой на фоне хейта

Журналистка Ксения Собчак выразила поддержку Ивлеевой на фоне хейта

Журналистка Ксения Собчак оставила комментарий на странице в Instagram блогерши Насти Ивлеевой, выразив поддержку на фоне хейта из-за "голой вечеринки".

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Комментарии
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Елена Елена
Собчак такая же мразь как  Ивлеева и те которые участвовали в вечеринке. У них  нет ни совести, ни чести.  Они свободно могут предать, продать Родину, так как у них одна ценность только  деньги. Только вопрос: куда смотрит МДВ, прокуратура и т.д.? Почему к таким отморозкам не принимают меры. Ведь согласно ст.19 Конституции РФ все равны перед законом.
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16 час.
Саматов Бахром
[24.12, 20:31] Наташа Шурыгина: Не позорьте Россию, Иуды! Не трясите своей наготой! Вы не дети страны. Вы приблуды. Посъезжались в Москву на постой. Вас народ возвеличил! Кумиры! Вам напомнить кем были? Скоты! Благодарностью им отплатили: Пляски бесов на фоне войны! Вновь страна на коленях пред Богом. День и ночь молит за сыновей! А в столице у власти под боком. В длинном платье куражится гей. Лесбиянка, в гашишном экстазе, Звёздный мальчик нагой, но в носке. Он конечности спутал местами - Не на той оказался ноге. А &quot;любительница малолеток&quot; В позе, как бы скромнее назвать? Проползла, оголивши при этом, Целлюлитный откормленный зад. Оголённый король поп эстрады! Где он взял кружевное бельё? За такое ж &quot;соседи&quot; на трассы Побежали в ЕС. Шакальё! Сколько мерзости вышло наружу! Наконец-то открыли лицо! Как же дёшево продали душу. Горстка жалких тупых подлецов. Вы устроили в сердце России, Изощренно: Гоморра - Содом. Все равно, что плясать на могиле, У того, кто погиб за ваш дом. Вас не трогает горе народа? Отделяет от смертных межа? Мы Россия, семья! Вы безродны! Здесь живёте. А где же душа? Кто вам, мрази, дал право такое: Не любить, унижать россиян? Вам в аду не дождаться покоя! Ждёт огромный вместительный чан! [24.12, 20:33] Наташа Шурыгина: Уважаемые россияне! Предлагаем 31декабря и 1 января не включать 1 канал,где на Голубом огоньке будут выступать &quot; артисты&quot; ,которые используют свой народ ,только для сбора денег и устраивают вечеринки,позорящие Россию.Пожалуйста смотрите на Новый год канал Звезда,где будут настоящие герои нашей страны и действительно народные артисты.Обьявляем флешмоб,кто согласен отправите свои знакомым,друзьям,родным🎄☃
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15 час.

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