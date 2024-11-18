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Суд вынес приговор обвиняемому в жестком убийстве женщины в Чите (18+)

Суд вынес приговор обвиняемому в жестком убийстве женщины в Чите (18+)

Забайкальский краевой суд огласил приговор в отношении 30-летнего мужчины по уголовному делу об изнасиловании, убийстве женщины и надругательстве над ее трупом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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