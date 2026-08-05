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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамин о возвращении в ЦСКА: «Эмоции очень приятные, волнующие. С болельщиками у нас взаимная любовь. Поскорее бы первый матч сезона»

Форвард ЦСКА Максим Мамин высказался о своем возвращении в команду, с которой дважды выиграл Кубок Гагарина .

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