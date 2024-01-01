Эксперт предсказал проблемы Тото Вольфу, если Mercedes не прибавит в 2024 году

Эксперт предсказал проблемы Тото Вольфу, если Mercedes не прибавит в 2024 годуLAT Images / MercedesАвторитетный журналист Формулы 1 Питер Уиндзор считает, что 2024 год станет решающим для главы Mercedes Тото Вольфа.
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