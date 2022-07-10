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Заслуженная артистка России Кормухина назвала группу «Би-2» «жалкими»

Заслуженная артистка России Кормухина назвала группу «Би-2» «жалкими»

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина назвала российскую рок-группу «Би-2» «жалкими».  Как сообщает «Общественная служба новостей», певица раскритиковала «Би-2» в своих социальных сетях.

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