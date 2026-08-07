Перепехин вошел в штаб «Динамо» Минск. В прошлом сезоне он был ассистентом в «Динамо» Москва

Минское « Динамо » объявило о переходе в тренерский штаб Павла Перепехина . «Белорусский специалист трудился в составе «зубров» с 2009 по 2010 и с 2019 по 2024 годы, после чего продолжил работу в системе клуба, возглавив «Динамо-Олимпик» и «Динамо 3x3».