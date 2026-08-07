НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Перепехин вошел в штаб «Динамо» Минск. В прошлом сезоне он был ассистентом в «Динамо» Москва

Минское « Динамо » объявило о переходе в тренерский штаб Павла Перепехина . «Белорусский специалист трудился в составе «зубров» с 2009 по 2010 и с 2019 по 2024 годы, после чего продолжил работу в системе клуба, возглавив «Динамо-Олимпик» и «Динамо 3x3».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии