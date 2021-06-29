Адептам секты всесильного Запада

Вот так выглядят все гордые и свободолюбивые оппозиционеры перед своими хозяевамиПосле саммита в Женеве активизировались городские сумасшедшие премудрые светлоликие, так уставшие от душащей любую свободу в этом ужасном Мордоре диктатуры Путина.