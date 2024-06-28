🇺🇦 Антинациональная полиция Украины продолжает бесчинствовать в отношении граждан с целью заработать немного грошей👌 #Украина #Полиция #ВСУ.
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🇺🇦 Антинациональная полиция Украины продолжает бесчинствовать в отношении граждан с целью заработать немного грошей👌 #Украина #Полиция #ВСУ.
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