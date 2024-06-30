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В Новосибирске жители Хилокского микрорайона ведут борьбу со свалками мигрантов

В Новосибирске жители Хилокского микрорайона ведут борьбу со свалками мигрантов

Возле домов жителей Хилокского микрорайона постоянно выбрасывают гнилые овощи и фрукты. Очередного мигранта застали за этими действиями и сняли на видео.

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