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SZ: китайские авиакомпании оказались вне конкуренции благодаря коротким перелётам через Россию

SZ: китайские авиакомпании оказались вне конкуренции благодаря коротким перелётам через Россию

Китай не присоединился к антироссийским санкциям Запада и теперь возможность пересекать российское воздушное пространство обеспечила его авиакомпаниям большие конкурентные преимущества, сообщает Süddeutsche Zeitung.

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