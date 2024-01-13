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Надменного подполковника наказали после циничного комментария про униженную и побитую девочку-сироту

Надменного подполковника наказали после циничного комментария про униженную и побитую девочку-сироту

Avia.pro - Новости В Нижнем Тагиле произошел отвратительный инцидент, в котором малолетнюю девочку поколотили два ее ровесника, и это вызвало серьезные вопросы не только к адаптации "иностранных специалистов" и их потомков в нашем обществе, но и к действиям полиции, которые вызвали недовольство общественности.

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