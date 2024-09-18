В Петербурге мужчина забил до смерти свою мать

Житель Санкт-Петербурга забил до смерти свою мать. Об этом 18 сентября сообщил «Известиям» источник.«Мужчина в ходе ссоры избил собственную мать, от полученных телесных повреждений женщина скончалась», — сказал собеседник агентства.