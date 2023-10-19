Петербургский депутат обратился в прокуратуру из-за холодных батарей в Кировском районе

Парламентарий попросил провести проверку своевременности и качества оказания коммунальных услуг. Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилёв обратился в городскую прокуратуру по поводу отсутствия отопления в домах Кировского района.
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