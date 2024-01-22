Какой навык может вывести карьеру на качественно новый уровень?

Конечно, навык переговорщика. Успешные топ-менеджеры, пожалуй, стали успешными именно потому, что они знают, в каких ситуациях уступить, а где надо отстаивать свои интересы, где можно торговаться и где пора остановиться.
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