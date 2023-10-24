Айза снялась в свадебном платье после новостей о разводе Гуфа

Айза снялась в свадебном платье после новостей о разводе ГуфаПевица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) снялась в свадебном наряде после новостей о его разводе с блогершей Юлией Королевой.
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