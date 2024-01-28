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В Ростове только 12 собственников квартир аварийного дома на Нариманова согласились на компенсацию

В Ростове только 12 собственников квартир аварийного дома на Нариманова согласились на компенсацию

Власти предложили в среднем по 1,2 миллиона каждому владельцу жилья.Вечером 27 января в жилом многоквартирном доме на улице Нариманова в Ростове произошло ЧП – обрушилась стена здания в районе первого подъезда.

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