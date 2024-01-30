Европу накрыло волной крестьянского бунта: чего хотят разгневанные фермеры Евгения КомароваВолнение в аграрной сфере Европы переросло в массовые крестьянские бунты, распространившиеся на Францию, Британию, Грецию, Литву и Молдавию после Германии и Польши.
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