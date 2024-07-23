В Югре в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» подростки посетили музей истории нижневартовской полиции

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» ребята из подростковых клубов познакомились с историей становления современной полиции в родном городе и узнали о сотрудниках, которые верно служили Отечеству.
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