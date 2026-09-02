Сила в правде
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Сила в правде

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Склады горят от Петербурга до Одессы: почему эта война бьёт по ценам и поставкам сильнее фронта

Склады горят от Петербурга до Одессы: почему эта война бьёт по ценам и поставкам сильнее фронта

С июля бьют по Wildberries, Озону, Эпицентру, Новой почте и портам. Министр в Киеве говорит о 90 процентах потерянных продовольственных складов.

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