В российском регионе машинист крана зажал коллегу между оборудованием и был осужден

В Красноярском крае суд приговорил к двум годам и 10 месяцем лишения свободы условно машиниста крана, который из-за несоблюдения правил безопасности зажал 21-летнего монтажника между подъемным сооружением и оборудованием.
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