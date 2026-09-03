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«На мой взгляд, они есть»: Путин видит шансы на урегулирование украинского конфликта

«На мой взгляд, они есть»: Путин видит шансы на урегулирование украинского конфликта

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о наличии шансов на мирное урегулирование конфликта на Украине.

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