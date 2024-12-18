Главе ведомства представят доклад по сообщению о нападении собаки на ребенка в Московской области

В социальных медиа сообщалось о случае нападения домашней собаки, находившейся на самовыгуле, на ребенка в населённом пункте Дедовск Московской областиПо данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.
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