Вильфанд предупреждает: климат выходит из-под контроля

На Россию надвигается беда, Вильфанд бьет тревогу: климатологи прогнозируют, что лето 2025 года переживут далеко не все.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России
- Столбы огня от Киева до Днепра. ВКС РФ размазали французов прямо в аэропорту — Белоусов закрыл Макрону дорогу на Украину
- «Цель — ликвидировать их всех». Инсайдеры в шоке: Путин приказал Белоусову заткнуть Зеленского — начинается новая спецоперация?
Свежие комментарии