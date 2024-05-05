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Калужские новости

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Мотоцикл столкнулся с автомобилем в калужском городе

Мотоцикл столкнулся с автомобилем в калужском городе

В четвертом часу дня на улице Ломоносова в городе Сосенский Козельского района произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской областиВ четвертом часу дня на улице Ломоносова в городе Сосенский Козельского района произошло ДТП.

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