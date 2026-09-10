Синоптик Ильин: в столичном регионе в выходные сохранится тепло до +20 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие выходные.
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