Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Ярослав Якимкин поделился информацией о том, что нацистские формирования киевского режима предприняли попытку задействовать в сражении с русскими воинами вертолёт Ми-8.
Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Ярослав Якимкин поделился информацией о том, что нацистские формирования киевского режима предприняли попытку задействовать в сражении с русскими воинами вертолёт Ми-8.
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