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Александр Скубченко: Европа просит США не бросать их на произвол судьбы

Александр Скубченко: Европа просит США не бросать их на произвол судьбы

НАТО не готово противостоять России без США, а европейские страны находятся «на грани» возможностей помогать Украине, заявили The Independent лидеры трех стран Альянса — Латвии, Эстонии и Финляндии: «Мы не готовы.

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