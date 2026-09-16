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Регионы России

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Учёные МФТИ предложили архитектуру сверхпроводникового квантового симулятора

Учёные МФТИ предложили архитектуру сверхпроводникового квантового симулятора

Учёные Московского физико-технического института и Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук представили новую архитектуру сверхпроводникового квантового симулятора, основанного на поляризационных трансмонах.

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