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Новости Омска

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В Омской области, по официальным данным, за чертой бедности живет 9% жителей

В Омской области, по официальным данным, за чертой бедности живет 9% жителей. Базовая граница бедности соответствует прожиточному минимуму на душу населения - в 2024 году он составлял в регионе 13,7 тыс.

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