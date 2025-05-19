В Омской области, по официальным данным, за чертой бедности живет 9% жителей. Базовая граница бедности соответствует прожиточному минимуму на душу населения - в 2024 году он составлял в регионе 13,7 тыс.
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В Омской области, по официальным данным, за чертой бедности живет 9% жителей. Базовая граница бедности соответствует прожиточному минимуму на душу населения - в 2024 году он составлял в регионе 13,7 тыс.