Путин - облом мечты принца голубой крови

Помните, как мы все многие годы подряд буквально восхищались этим красным директором из Минска? Действительно, в сравнении с нашим Ебээном, обсыкающим шасси борта№1, Лукашенко выглядел идеальным кандидатом на пост Президента Союзного государства.
Помните, как мы все многие годы подряд буквально восхищались этим красным директором из Минска? Действительно, в сравнении с нашим Ебээном, обсыкающим шасси борта№1, Лукашенко выглядел идеальным кандидатом на пост Президента Союзного государства.
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