Соседи в Сочи рассказали, что давно не видели жену экс-директора ФЦАО Новикова

Новости внутренней и внешней политики в России

Жители многоэтажного дома в Сочи, где предположительно находится квартира супруги бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, заявили, что давно не видели хозяйку жилья.