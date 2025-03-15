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Соседи в Сочи рассказали, что давно не видели жену экс-директора ФЦАО Новикова

Жители многоэтажного дома в Сочи, где предположительно находится квартира супруги бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, заявили, что давно не видели хозяйку жилья.

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