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Sankei Shimbun: Япония не будет высылать российских дипломатов

Sankei Shimbun: Япония не будет высылать российских дипломатов

Япония в отличие от западных стран не станет высылать российских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает в среду газета Sankei Shimbun.

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