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Жена де Брюйне: «Кевин ни разу не был на школьной рождественской постановке. Я всегда сама по себе как родитель. Он редко может пойти куда-то ради детей»

Жена Кевина Де Брюйне рассказала, как футбол влияет на отношения в семье. «Кевин никогда не был ни на одной школьной рождественской постановке.

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