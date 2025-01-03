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Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Баффало» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 8 очков. У него 14+50 в 39 играх, Рантанен и Драйзайтль делят 2-е место, Кучеров и Макдэвид – 4-е

Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Баффало» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 8 очков. У него 14+50 в 39 играх, Рантанен и Драйзайтль делят 2-е место, Кучеров и Макдэвид – 4-е

Форвард «Колорадо» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ).

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