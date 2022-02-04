Большинство российских конькобежцев пропустят церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Российский конькобежец Артем Арефьев высказался о церемонии открытия Олимпиады в Пекине, которая начнется 4 февраля – Как восприняли в команде факт, что Ольга Фаткулина стала знаменосцем? – Как ответить на этот вопрос? Я не чувствую себя на Олимпиаде.