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Большинство российских конькобежцев пропустят церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Российский конькобежец Артем Арефьев высказался о церемонии открытия Олимпиады в Пекине, которая начнется 4 февраля – Как восприняли в команде факт, что Ольга Фаткулина стала знаменосцем? – Как ответить на этот вопрос? Я не чувствую себя на Олимпиаде.

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