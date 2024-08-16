Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о вырубке лесов «Хмелиты»

Руководитель Следственного комитета России отреагировал на обращение жителей Смоленской области Глава СК РФ Александр Бастрыкин снова затребовал доклад в связи с обращением к нему смолян по поводу вырубки лесов на особо охраняемой природной территории «Хмелита» в регионе.
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